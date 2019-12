Meryl Streep saját rekordját döntötte meg 34. Golden Globe-jelölésével

Merylt a Hatalmas kis hazugságokban nyújtott alakításáért jelölték.

Két Netflix-mozi, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és a Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte a legtöbb jelölést a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjaira. A Golden Globe-jelöltek listáját hétfőn hozták nyilvánosságra a Los Angeles-i Beverly Hiltonban.

A Netflix válási drámája, a Házassági történet kapta a legtöbb, hat jelölést a díjra. Martin Scorsese maffiaeposza pedig, amely szintén a Netflixnél készült, öt jelölést gyűjtött össze. A legjobb drámai film díjára a Joker, Az ír, a Házassági történet, az 1917 és A két pápa kapott jelölést. A legjobb vígjáték vagy musical kategóriában A nevem Dolemite, a Jojo Nyuszi, a Tőrbe ejtve, a Volt egyszer egy Hollywood és a Rocketman lett jelölt.

A rendezők közül a dél-koreai Bong Dzsun Ho (Élősködők), Sam Mendes (1917), Todd Philips (Joker), Martin Scorsese (Az ír) és Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood) került a Golden Globe-díjra esélyesek közé. Forgatókönyvéért Az ír, a Házassági történet, a Volt egyszer egy Hollywood, az Élősködők és A két pápa kaphat díjat.

Pitt mellőzve, Phoenix viszont hozta a várakozások szerinti jelölést

A drámai filmek mezőnyében a színészek közül Christian Bale (Az aszfalt királyai), Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség), Adam Driver (Házassági történet), Joaquin Phoenix (Joker) és Jonathan Pryce (A két pápa) lett jelölt. A színésznőknél Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Házassági történet), Saoirse Ronan (Kisasszonyok), Charlize Theron (Botrány) és Renée Zellweger (Judy) jutott a díjmezőnybe.

A vígjáték vagy musical mezőnyben Daniel Craig (Tőrbe ejtve), Roman Griffin Davis (Jojo Nyuszi), Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood), Taron Egerton (Rocketman) és Eddie Murphy (A nevem Dolemite) kaphat Golden Globe-ot, míg a színésznőknél Awkwafina (The Farewell), Ana de Armas (Tőrbe ejtve), Cate Blanchett (Hová tűntél, Bernadette?), Beanie Feldstein (Éretlenségi) és Emma Thompson (Talk Show) szerepel a kategória jelöltjei között.

Mellékszereplőként kapott jelölést a színészek közül Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (A két pápa), Al Pacino (Az ír), Joe (The Report), az epizódszerepben kiemelkedő színésznők közül pedig Kathy Bates (Richard Jewell, Annette Bening (The Report), Laura Dern (Házassági történet), Jennifer Lopez (A Wall Street pillangói) és Margot Robbie (Botrány) lehet díjazott.

A tévés kategóriákban Meryl Streep saját rekordját döntötte meg 34. jelölésével, aki a Hatalmas kis hazugságokban nyújtott alakításáért a drámai sorozatok legjobb mellékszereplője lehet. Az alkategóriában persze nagy esélyes a széria, ahogy A korona, a Megszállottak viadala, a The Morning Show és az Utódlás is. A vígjáték mezőnyből a Barry, a Fleabag, a The Kominsky-módszer, a The Marvelous Mrs. Maisel és A politikus kapott jelölést a sorozatok közül.

Meryl Streep. (Fotó: MTI/EPA)

A legjobb tévéfilm vagy limitált sorozat díját a 22-es csapdája, a Csernobil, a Fosse/Verdon, A legharsányabb hang vagy a Hihetetlen kaphatja. A vígjátéksorozatokban játszó színészek közül Michael Douglas, Bill Hader, Ben Platt, Paul Rudd és Rami Yousef lett jelölt, a színésznők közül pedig ebben a mezőnyben Christina Applegate, Rachel Brosnahan, Kirsten Dunst, Natasha Lyonne és Phoebe Waller-Bridge kaphat Golden Globe-díjat.

A drámasorozatok színészmezőnyéből Brian Cox, Kit Harington, Rami Malek, Tobias Menzies és Billy Porter kapott jelölést. A színésznőknél Jennifer Aniston, Olivia Colman, Jodi Comer, Nicole Kidman vagy Reese Witherspoon kaphatja a díjat a hollywoodi külföldi újságírótestület szavazatai alapján.

A 77. Golden Globe díjátadó ceremóniát január 5-én, vasárnap rendezik meg Los Angelesben. A NBC televízióban élőben látható gála házigazdája Ricky Gervais lesz.