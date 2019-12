Őket így együtt még sosem láthattuk - összehozták Hollywood nagyágyúit

A Hollywood Reporter körkérdést tett fel A-kategóriás színészeknek.

Stepehen Gallway-t, a Hollywood Reporter újságíróját érte az a megtiszteltetés, hogy részt vehetett azon a fotózáson, melyen Robert De Nirót, Jamie Foxxot, Adam Sandlert, Tom Hankset, Adam Drivert és Shia LeBeouföt fényképezték, majd feltehetett nekik pár körkérdést. A kérdések közül íme a legizgalmasabb, melyre hatuk közül négyen is válaszoltak:

A vásznon könnyű meghalni, azaz a dráma könnyebb-e a komédiánál? – tette fel kérdését az újságíró.

De Niro:

„Sokféle vígjáték van. Van, akinek ez tetszik, van, akinek amaz. Nekem sem való mindegyik játék szempontjából. Amit például Billy Crystal, Adam Sandler vagy Eddie Murphy tud, azt én nem tudom. Cserébe tudok mást. Továbbá helyzet- és rendezőfüggő is a kérdés. Martin Scorsesével együtt dolgozva komoly filmekben is jól tudnak működni vicces vagy ironikus jelenetek.”

Adam Sandler:

„Ha biztos vagy magadban és hiszel is magadban, akkor mindegy, milyen műfajban vagy. Ha teljes hittel vagy benne egy mókás vagy éppen egy drámai jelenetben, így is, úgy is jól fogod megoldani a feladatot.”

Jamie Foxx:

„A vígjáték az egy természetesebb dolog a drámánál. Amikor 18 voltam, elmentem egy stand-up show-ra, ahol Adam Sandler és Chris Rock léptek fel. És Eddie Murphy is, aki szenzációs volt. Sírtam a nevetéstől. Most pedig itt ha körülnézek, az első szó ami eszembe jut a kollégák láttán: a tisztelet. De ha Adam-re (Sandler) nézek, azonnal röhögnöm kell.”

Tom Hanks:

„Számít az is, hogy milyen körülmények közt nőttél fel. Ha volt az udvarban úszómedencétek, akkor nem leszel jó komikus. Mert akkor nem tapasztaltad meg soha azokat a hátrányos körülményeket, amelyek segítettek volna láttatni az élet fonákját.”