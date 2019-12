Súlyos tüdőgyulladás vitte el a Jóbarátok színészét

Nyolcvankét éves korában meghalt Ron Leibman Emmy-díjas amerikai színész, akit elsősorban a Jóbarátok című népszerű televíziós sorozat egyik karakterének, Rachel Greennek a basáskodó édesapjaként ismerhet a magyar közönség.

Ron Leibman, Tony-winning Angels in America star who played Rachel's dad on Friends, dies at 82 https://t.co/6QUM6V4JEh

— Entertainment Weekly (@EW) 2019. december 7.