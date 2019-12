Így kért bocsánatot feleségétől a megcsalási botrányba keveredett Justin Timberlake

Jessica Biel remélhetően megbocsájtja ezt a kis botlást, főleg, hogy elvileg kézfogásnál több nem történt azon a bizonyos balkonon.

Alig két hét telt el azóta, hogy a The Sun magazin könnyen félreérthető fotósorozatot jelentetett meg Justin Timberlake-ről, és a Palmer című filmben vele együtt szereplő kolléganőjéről. A képeken az látszik, amint Alisha Wainwrigh Justin térdén pihenteti a kezét, sőt, olyan pillanat is van, amikor egymás kezét fogja a két színész. Közvetve persze Justin tudatta a sajtóval, hogy ártatlan dologról van szó, de lelkiismerete most arra sarkallta, hogy nyilvánosan is bocsánatot kérjen családjától.

Jessica Biel és Justin Timberlake (Fotó: Getty Images/Steve Granitz)

“Néhány hete erőteljesen elítéltek valamiért, amit most tisztázok, semmi nem történt köztem és a kolléganőm között. Sokat ittam aznap este, és szégyellem a viselkedésemet, gondolkoznom kellett volna. Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak. Szeretnék bocsánatot kérni a csodás feleségemtől, hogy ilyen megalázó helyzetbe hoztam a családunkat” – idézte a híresség szavait a Just Jared.

Justin a továbbiakban arra törekszik, hogy a legjobb apja legyen a négyéves Silasnak, és jobb férje, Jessica Bielnek. Ami pedig a Palmer című filmet illeti, a reklámkampányhoz talán már nem lesz szükség lecsípni a költségvetésből.