Aki hiányos öltözetű Emma Watsont várt, annak az idei Pirelli naptár csalódás lesz

William Shakespeare Rómeó és Júlia című műve ihlette a Pirelli 2020-as naptárját, amely számára Paolo Roversi olasz fotóművész készített képeket számos hollywoodi hírességről, mások mellett Emma Watson és Kristen Stewart színésznőkről, valamint Indya Moore modell-színésznőről.

A Looking for Juliet című kalendáriumot, amelynek anyagát a dráma helyszínéül szolgáló Veronában fotózták, kedden mutatták be az észak-olaszországi városban. A naptárhoz egy rövidfilm is készült, amelyben Roversi filmrendezőt alakít, aki Julia megformálóját keresi.

Az olasz gumiabroncsgyár több mint fél évszázados múltra visszatekintő képes naptárából, amelyet a korlátozott példányszám miatt a nagyközönség nem tud megvásárolni és rendszerint céges ajándékként osztogatják befolyásos személyiségeknek, már évekkel ezelőtt száműzték a hiányos öltözetű modelleket és ma már sokkal művészibb hangvételű témák kapnak benne helyet.

“A társadalom nagyon gyorsan változik és vele együtt a Pirelli-naptár is” – mondta Roversi, aki a kalendárium történetének első olasz fotósa. Watson, Stewart és Moore mellett idén Claire Foy, Yara Shahidi és Mia Goth színésznők, valamint Chris Lee kínai énekesnő, Rosalia spanyol énekesnő és Roversi lánya, Stella Roversi látható a képeken.