Ben Affleck ismét elcsábult - kínos helyzetbe hozta magát egy házibuliban

A hálaadást volt családjával, azaz Jennifer Garnerrel és három gyermekükkel, Violettel, Seraphinával és Samuellel töltő Ben Affleck pár napja még veszettül bulizott, de ez nem befolyásolta a meghitt ünnepi együttlétet.

Ben Affleck is taking his sobriety seriously. https://t.co/Za5ISmHGUA

— HollywoodLife (@HollywoodLife) 2019. december 1.