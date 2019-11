E.T. 37 év után visszatért - a mini karácsonyi folytatás nem is lehetne meghatóbb

Mindenki kedvenc földönkívülije visszatért látogatóba Elliotthoz.

Egy hóember mögül lép elő abban a 4 perc 18 másodperces videóban E.T., a földönkívüli, aki 37 évvel később azért jött vissza a földre, hogy meglátogassa régi barátját, Elliottot.

Az NBC Universal égisze alá tartozó philadelphiai Comcast tv-társaság által készített promóciós kisfilmben, mely azt hivatott hirdetni, hogy mennyire fontos a család és az ünnepek alatti, akár televíziózással együtt töltött közös idő, E.T. megismerkedik a 37 év alatti technológiai fejlődéssel, többek között az internettel, illetve megismeri Elliott új családját.

A korabeli filmben a főszereplőt alakító Henry Thomas így foglalta össze a kampányfilm lényegét: „A rajongók úgy kapnak egy speciális folytatást, hogy nem lesz rossz érzésük a tekintetben, hogy ez a kisfilm rombolja-e a mítoszt, avagy sem. Mindenkinek jó helyre fog kerülni ez a kis történet a szívében. Szóval egy „win-win szituáció” jött létre.”

Megidézték természetesen a legendás égben kerékpározós jelenetet is, de most már nem Elliott, hanem Elliott gyerekei bicajoznak a levegőben E.T.-vel – írja a Just Jared.