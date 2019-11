A rókalyukból kimentett kiskutya öröménél ma már nem lesz meghatóbb

Napokig keresték a kis Jack Russell kutyust, a történet vége pedig happy end lett.

A 49 éves lan Whitton az angliai Knighton Woodban sétáltatta Jack Russell fajtájú kutyusát, Mitzit, amikor egy Basset Hound kezdte el kergetni a kistestű ebet, aki a játékból végül nem tért vissza.

A gazdi aznap sötétedésig kutatott a kutyája után, ahogyan másnap is, akkor már körbekérdezgette a környékbeli lakókat és a járókelőket is, nem látták-e az állatot. Végül pénteken kapott egy hívást a férfi egy másik kutyatulajdonostól, akinek a kis kedvence egy rókalyuk körül szaglászott izgatottan. Mint kiderült, valóban Mitzi szorult be a járatba, akit több órás ásás, és néhány segítőkész járókelő segítségével végül sikerült kiszabadítani.

Ian könnyek között ölelte kis kedvencét, de a kutyán is látszott mennyire boldog, hogy ismét a gazdájával lehet. A megindító pillanatokról készült felvétel, melyet a Dailymail is megosztott, pedig azóta bejárta az internetet, mosolyt csalva az érző szívű kutyabarátok arcára