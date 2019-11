Még nincs karácsony, de Mariah Carey klasszikusa máris három világrekordot megdöntött

Idén ünnepli 25. születésnapját a karácsonyi örökzöld.

Idén ünnepli 25. évfordulóját Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című dala, melynek alkalmából november elején ismét piacra dobták az album szülinapos kiadását, ami sorra dönti a rekordokat.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mariah Carey (@mariahcarey) által megosztott bejegyzés, Nov 25., 2019, időpont: 12:05 (PST időzóna szerint)

Az ünnepi örökzöld három világrekordot tudhat a magáénak, mégpedig az amerikai 100-as toplistán minden idők legtöbbször első helyet elérő karácsonyi dala lett, valamint ez a legtöbbet streamingelt dal a Spotify-on női előadótól, ahogyan az amerikai Singles Top 10 Chart listáján is ez a karácsonyi sláger ült a legtöbb héten át az élen.

A Guinness-rekordjaiért járó trófeákat Mariah a hétvégén vehette át a Las Vegas-i Colosseumban, ahol karácsonyi show-ja fut – számolt be az örömhírről a Just Jared.

S bár még december sincs, de remélhetőleg mindenki megbocsátja, hogy alább mindenkit arra buzdítunk, hallgassa meg a dalt, még ha idén ez lesz az első és az utolsó alkalom is. Bár kikerülni nagy kihívás lesz!