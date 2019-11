Tom Hanks kiugrott egy repülőből, de nem ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövetett

A színész nem gondolta át teljesen, hogy a zuhanás és egy laktató reggeli nincs jó barátságban egymással.

Úgy tűnik, nem tudunk mindent Tom Hanksről, aki most mesélte el, hogy két éve kipróbálta az ejtőernyőzést. Tette mindezt fia kedvéért, aki 21. születésnapján valami őrültséget szeretett volna csinálni. Tom úgy gondolta, talán épp itt az ideje, hogy bátor legyen, így bevállalt ő is egy tandem ugrást, hiszen mégis csak olyan valakivel zuhan az ember a mélybe, aki tudja mit csinál – emelte ki a Just Jared.

Tom Hanks (Fotó: Getty images/Jon Kopaloff)

Tom azonban nem volt eléggé felkészült, legalábbis nem olvasott alaposan utána a dolognak, ugyanis egy méretes tacóval a gyomrában élte meg ezt a gyomorforgató élményt, mely akkor okozott igazán nagy problémát hősünknek, amikor 250 mérföldes sebességnél forogni kezdtek a levegőben.

“Csak könyörögtem, hogy hagyja abba” – emlékezett vissza utólag persze már nevetve a sztorira Ellen DeGeneres talkshow-jában.

Ez bizony öreg hiba volt a részéről, de szerencsére megúszta baleset nélkül.