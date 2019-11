Öt dolog, amit nem tudtunk a 80 éves Tina Turnerről

Például, hogy tényleg most ünnepli-e a születésnapját.

Tina Turner november 26-án betöltötte a nyolcvanat, de a rocknagyi a mai napig is titkolja pontosan hány éves.

Tina Turner (Fotó: Photoshot)

Anna Mae Bullock néven jött a világra Tennessee államban, Nutbush városkában. Egyes források szerint nem 1939-ben, hanem egy évvel korábban, mások szerint viszont egy évvel később született.

Első férjével mérgező volt a kapcsolata

Tizennyolc évesen csatlakozott vokalistaként Ike Turner Kings of Rhythm elnevezésű együtteséhez, ahol hamarosan szólóénekessé és a gitáros Ike feleségévé lépett elő. Személyes kapcsolatuk azonban egyre jobban megromlott, a drogokra rászokott Ike kizsákmányolta, csalta és ütötte-verte feleségét. A pohár 1976-ban telt be: az énekesnő egy színpadi veszekedés után a turné közepén hagyta ott férjét, saját bevallása szerint 36 cent készpénzzel és egy benzinkártyával zsebében. Ike Turnerrel, aki 2007-ben drogtúladagolásban halt meg, soha többé nem váltott egy szót sem, csak a nevét tartotta meg.

Volt, hogy nélkülöznie kellett

Takarított, olykor segélyen élt, hogy el tudja tartani gyerekeit. A szakma leírta. Míg nem 1984-ben aztán a rockzene egyik legnagyszerűbb visszatérésének lehetett tanúja a világ. A negyvenöt éves Tina Private Dancer című, ötödik szóló albumából (a címadó dalt Mark Knopfler neki írta) 12 millió példány kelt el, négy Grammy-díjat söpört be érte, What’s Love Got to Do It című dala listavezető lett Amerikában.

Színésznőként is tarolt

Tina Turner a filmvásznon is bizonyított: szerepelt a Who együttes Tommy című musicaljének filmváltozatában, egy Mad Max-filmben és Az utolsó akcióhős című filmben, s ő énekelte az Aranyszem című James Bond-film címadó dalát.

Svájci állampolgár

2013-ban a nála jóval fiatalabb német producerhez, Erwin Bachhoz ment feleségül, akivel már húsz éve élt együtt, és miatta a állampolgárságot is felvette.