Danny Devito és Dwayne Johnson belógott egy lagzira - a házaspár nem hitt a szemének

Danny DeVito és Dewayne Johnson hetek óta közös filmjüket, a Jumanjit promózták szerte a világban, így amikor a mexikói turnén lehetőségét látták egy kis kikapcsolódásnak, azonnal kaptak az alkalmon.

Move over Maroon 5, there's a new professional team of wedding crashers out there. https://t.co/w1t9tmoeXw

— ABC News (@ABC) 2019. november 26.