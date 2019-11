Leleplező fotók készültek Justin Timberlake-ről - lesz mit elmagyaráznia a feleségének

Justin Tikmberlake és Jessica Biel Hollywood egyik legszebb párja, és soha jelét nem adták annak, hogy ne lenne maradéktalanul boldog a házasságuk. A The Sun magazin azonban olyan félreérthető fotósorozatot jelentetett meg az újra filmet forgató Justinról, ami miatt valószínűleg magyarázkodnia kell majd gyermeke édesanyjának.

Justin, aki a Palmer című alkotást forgatja, filmbéli kolléganőjével, Alisha Wainwrighttal került közeli kapcsolatba, legalábbis a felvételek szerint. A fotósorozaton az látszik, hamint Alisha Justin térdén pihenteti a kezét, sőt olyan pillanat is van, amikor egymás kezét fogja a két szereplő. Mielőtt még felmerülne a mentség, ezek nem a forgatást rögzítő képek. Egy bennfentes szerint azonban nincs jelentősége a látottaknak, egy teljesen ártatlan pillanatot kapott el a lesifotós.

PICTURED: Justin Timberlake and Alisha Wainwright tenderly hold hands in the corner of a bar https://t.co/2aCaC3vN27

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2019. november 25.