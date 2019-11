Két Star Trek-mozi csap össze a nézők kegyeiért

Korhatáros és családi verzió, az egyik ráadásul Tarantino rendezésében készül.

Nagyon úgy néz ki, hogy párhuzamosan két Star Trek-film van készülőben. Quentin Tarantino már korábban bejelentkezett egy spinoff rendezésére, amely valamelyik karakter önálló történetét bontja ki. Tarantino nagy rajongója a sorozatnak, emlékezetes, hogy a Kill Bill mottója egy „ősi klingon közmondás” volt: „A bosszú hidegen tálalva a legjobb”.

Quentin Tarantino (Fotó: MTI/EPA/IAN LANGSDON)

Mivel a mester összes filmje összefügg valamilyen mértékben, valószínű, hogy az ő Star Trekje is része lesz a Tarantino-galaxisnak. A Paramount stúdió még azt is bevállalta, hogy ez az epizód szigorú korhatáros besorolást kapjon, mert Tarantino akkora húzónév, hogy még így is hatalmas közönséget hoz majd a mozikba.

Ami a családbarát Star Treket illet, már sínen van a következő rész, mert megtalálták hozzá a rendezőt, forgatókönyvírót és társproducert Noah Hawley személyében. Hawley olyan sorozatokat jegyez alkotóként és forgatókönyvíróként, mint a Fargo, a Légió, a Zűrös zsaruk és a Dr. Csont, tehát ideális választásnak bizonyulhat, amikor sok szereplőt kell izgalmasann mozgatni egy soha véget nem érő történetben.