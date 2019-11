Félreérthetetlen képek: Cindy Crawford lányát Ariana Grande exvőlegényével fotózták le

Kaia Gerber és Pete Davidson kapcsolata barátiból romantikus fordulatot vett.

A korábban már a 46 éves amerikai színésznővel, Kate Beckinsale-lel is szóba hozott humorista, Pete Davidson nem másra feni a fogát, mint a ’80-as, ’90-es évek szupermodelljének, Cindy Crawfordnak a lányra, Kaiára.

Miamiban lazított a két fiatal, és hatalmas csókok csattantak el, amiket a Hollywoodlife lesifotósa meg is örökített. A Saturday Night Live 26 éves humoristája már korábban is sertepertélt gyönyörű hírességek mellett. Beckinsale nem az egyetlen volt, hiszen Ariana Grandéval is töltött már el kellemes perceket. Most azonban emelte a tétet, ugyanis Kaia Gerber mindössze 18 esztendős.

Pár napja Charlotte Lawrence-koncerten, majd a New York-i humorfesztiválon jártak. A képek tanúsága szerint ez már jóval komolyabb dolog kezd lenni egy laza flörtnél.