Gordon Ramsay nem sajnálta Ed Sheeranre a 196 milliót, hisz lánya csak egyszer 18 éves

A londoni Cuckoo Clubban tartotta 18. születésnapi partiját Gordon Ramsay nagylánya, Matilda, akit nem akármilyen meglepetéssel nyűgözött le sztárséf édesapja. Személyesen Ed Sheeran bírta sikítozásra a vendégsereget és persze az ünnepeltet.

A The Sun információi szerint Gordon közel 196 millió forintnyi fontot fizetett az énekesnek, hogy öt dalt előadjon a bulin, és persze elénekelje a “Happy Birthday-t” Matildának. A James Bond tematikájú parti nem volt olcsó mulatság, főleg ha még hozzávesszük, hogy az apukák gyöngye mélyen a zsebébe nyúlt, hogy megszerezze egy órára lánya kedvenc énekesét.

