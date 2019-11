Celine Dion készen áll a szerelemre - még egyszer férjhez menne

Az énekesnő párját közel négy éve vesztette el, de már nem fél megnyitni újra a szívét.

Az 51 éves Celine Dion készen áll egy új kapcsolatra, sőt, azt sem tartja kizártnak, hogy még egyszer férjhez menjen – nyilatkozta a Watch What Happens Live műsorában. Az énekesnő férje, Rene Angelil közel négy éve hunyt el hosszas betegség után, aki ennek ellenére természetesen mindig is élete szerelme marad.

“Most nem randizom, nincs senkim, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogok találni valakit. Viszont ha mégis úgy alakul, hogy nem, az is csodás lesz, hiszen én még mindig szerelmes vagyok. Ha egyszer ennyire szerelmes leszel, egyszerűen tudod, hogy ő életed végéig veled lesz. A gyermekeim szemében még mindig őt látom” – mesélte Celine.

Az énekesnőt az elmúlt hónapokban többször is hírbe hozták közeli barátjával, Pepe Munozzal, azonban mint kiderült, romantikus kapcsolat nincs közöttük.