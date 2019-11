A Dawson és a haverok színésze megrendítő vallomást tett

A családi tragédiáról megrendítő őszinteséggel mesélt a televízióban.

James Van Der Beek, akinek legemlékezetesebb szerepe Dawson Leery volt, a Dawson és a haverok című sorozatban, szomorú hírt tudatott rajongóival, feleségével ugyanis elvesztették úton lévő hatodik gyermeküket. A színész, aki jelenleg a Dancing With the Stars című táncos műsor versenyzője, a műsorban mesélt a vetélésről, mely miatt sokáig az is kétséges volt, hogy részt tud-e venni az adásban.

“A feleségem, Kimberly és én a várandós szülők legborzasztóbb rémálmát éljük meg, elvesztettük a babánkat. Bármi is áll mögötte, ez a kis lélek, akit a családunk várt, eltávozott. Soha nem tudhatjuk, hogy bizonyos dolgok, miért történnek. Ezt mondjuk a gyermekeinknek is. Annyit azonban tudunk, hogy közelebb hoz, megnyílsz tőle, elmélyíti a megbecsülést, még inkább emberibbé tesz” – idézte a Just Jared James nyilatkozatát, aki csak amiatt vállalta a szereplést, mert felesége szerette volna látni a parketten.

James és Kimberly Brook 2015 augusztusában házasodott össze, gyerekeik közül Olivia kilenc, Joshua hét, Annabel öt, Emilia három, Gwendolyn pedig egyéves.