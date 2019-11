Rettegnek a sztárok a készülő viaszmásaiktól - Beyoncét is nagy meglepetés érte

Az énekesnő Las Vegas-ban kiállított szobra végre nem csalódás.

Végre valaki pozitívan is csalódik, ha Madame Tussauds remekművekről van szó. Sajnos számtalan olyan esetet tudunk felsorolni, amikor a sztárokról készült viaszbaba nem hogy nem hasonlított az eredeti személyre, de egyenesen kínos, vagy épp ijesztő lett a végeredmény.

Beyoncé Las Vegas-ban kiállított hasonmása azonban pazar műremek, legalábbis a korábbi évek felhozatalához képest – számolt be róla a Just Jared. A dívát a 2018-as Coachella fellépőruhájában bemutató szobor kifejezetten élethű, kellő távolságból talán még az énekesnővel is összetévesztenénk. Ennek határozottan örülhet az énekesnő, mém már biztosan nem lesz a szoborból.

Beyoncé, de már az eredeti! (Fotó: Getty Images/Kevin Mazur)

A viaszszobrot összesen húsz művész készítette négy hónapon és ötszáz munkaórán át, a kész művet pedig a helyi Dynasty Dance & Step táncosaival mutatták be a nagyközönségnek.