Pink döntött - visszavonulása megdöbbentette a rajongókat

Szusszannia kell az énekesnőnek.

Az ember, amikor eléri a 40. életévét, mérleget von. Ha pedig az ember a zeneiparban forgácsolódik, akkor duplán értelmet nyer egyfajta megállás, pihenés vagy szünet. Így tesz 2020-ban az amerikai énekesnő, Pink is, aki elsősorban a két és fél évnyi megállás nélküli mókuskerékkel (stúdiózás, dalírás, turnék) magyarázza elfáradását – tudta meg a Just Jared.

Jameson és Willow szüleikkel a CMA Awards gáláján. (Fotó: Getty Images)

Természetesen családanyaként is kopik az ember a showbizniszben. „Willow-nak elkezdődött a suli, Jamesonnak pedig az iskolai felkészítő időszak. Így ez a családom éve lesz, rájuk szeretnék fókuszálni” – emelte ki Pink a gyerekeit, mint nyomós érvet.

Van egyébként segítsége, férje, Carey Hart is kiveszi a részét a családi teendőkből. „Carey végig velem volt ebben a zenei pörgésben, ő is elfáradt. Hihetetlenül támogató és szuper apuka, de most eljött az ő ideje, és én szeretném támogatni őt a saját feladataiban” – indokolta még egy módon Pink a zenei élettől való 2020-as távolmaradását.