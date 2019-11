Senki sem gondolta volna, hogy épp ez Rod Stewart féltett titka

Rod Stewart brit rocksztár 25 éve egy titkos hobbinak hódol, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán egy egész várost épített egy vasútmodell köré az 1940-es évek amerikai metropoliszainak stílusában.

Sir Rod Stewart has said he is "so proud" his model railway has been getting so much attention because some believe it's just a "silly hobby" https://t.co/OtICXwIBPp

