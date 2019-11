Ő Mark Ruffalo felesége, aki nem mellesleg egy igazi bombázó

Mark és Sunrise Coigney szerelme 22 éve töretlen.

Mark Ruffalo, akit mindenki Hulként ismer a Marvel-történetekből, új filmje, a Dark Waters New York-i bemutatóján jelent meg feleségével, Sunrise Coigney-val – számolt be róla a Just Jared. A sztárpár egymás kezét fogva állta a vakuk sűrű villogását, az érdeklődés pedig nem csak Mark miatt érthető, hiszen Sunrise vonzza a tekintetet a vörös szőnyegen, ezúttal egy különleges, hasfalat megmutató ruhában hívta fel magára a figyelmet.

19 éve élnek boldog házasságban (Fotó: Getty Images)

Ők ketten még a kilencvenes években találkoztak egymással, de különleges sztorit ne várjuk, az utcán futottak össze, akkoriban pedig Mark még messze volt a nagy áttöréstől, anyagi gondokkal küzdött. Három év után házasodtak össze 2000-ben, azonban az út az oltárig nem volt egyszerű, hiszen Ruffalo első lánykérését kedvese visszautasította. Szerencsére másodszorra már igen volt a válasz.

A sztárpár a tavalyi Oscar-gálán (Fotó: Getty Images)

A párnak három gyermeke született, Keen 18, Bella 14, míg Odette 12 éves. Sunrise az ő nevelésük miatt adta fel a színésznői karrierjét, helyette két éve üzletasszonyként halmozza a sikereket, van egy elegáns lakberendezési üzlete, melynek kínálatát kortárs művészek alkotásaiból állítja össze.