Nők milliói bomlanak érte, most ő lett az év legvonzóbb férfija

John Legend követi a People magazin trónján Idris Elbát.

John Legend amerikai zenész lett 2019 legszexibb férfija a People magazin szerint – írta a The Hollywood Reporter.

“Örültem neki, de kicsit meg is ijedtem, mert nagy nyomást jelent ez, félek, mostantól mindenki figyelni fogja, elég szexi vagyok-e a díjhoz. Ráadásul Idris Elba volt az elődöm, ami nem fair” – viccelődött a 40 éves énekes, színész és zongorista a hír hallatán a People riporterének.

Legendet első albuma, a 2004-es Get Lifted óta Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjjal is kitüntették, ezzel a egyike lett annak a 13 hírességnek, akik mind a négy trófeát hazavihették. Legend a most futó The Voice tehetségkutató egyik mentora Blake Shelton, Gwen Stefani és Kelly Clarkson társaságában.

A People magazintól korábban mások mellett Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney és Channing Tatum is megkapta a legszexibb férfi címet. Az afroamerikai sztárok közül két színész, Denzel Washington és Dwayne Johnson előzte meg Elbát, Legend a negyedik a sorban.

Chrissy Teigen és férje, John Legend (Fotó: Getty Images/EPA/NINA PROMMER)

A People magazin, amely 1985 óta választja meg évről évre a legszexibb férfit, pénteken megjelenő kiadásának címlapján közli a zenész fotóját.