Demi Lovato ismét szerelmes, meg is mutatta rajongóinak új kedvesét

Az énekesnő fejét egy 27 éves modell csavarta el.

Demi Lovato énekesnőnek új férfi van az életében, akivel kapcsolatuk most már hivatalosnak is tekinthető, hiszen Instagramon is felvállalták egymást. Ma már ez egy hivatalos sajtóközleménynek is beillik.

Az új kedves a szintén 27 éves Los Angeles-i modell, Austin Wilson, akivel egy a baráti társaságuk, vélhetően így találkoztak egymással. Sok mindent a Cosmopolitan sem tudott kideríteni a fiatalemberről azon kívül, hogy ő és Demi is ismerte Thomas Trussellt, aki túladagolásban hunyt el októberben.

Ami viszont a közös fotóból is látszik, hogy Austin nagy rajongója a tetoválásoknak, hiszen nem sok szabad felület van már a testén egy-egy újabb műremeknek. Demi néhány hete még Mike Johnsonnal randevúzgatott, aki a Nagy Ő amerikai változatának egyik szereplője volt, de az a kapcsolat ezek szerint kifulladt.