Újra bebizonyosodott, hogy Chris Evans és Scarlett Johansson a tökéletes páros

Nem csak a filmvásznon, de azon kívül is ott van közöttük a kémia.

Chris Evans és Scarlett Johansson először 2004-ben játszott együtt a Halálbiztos vizsga című filmben, aztán ott volt az Egy bébiszitter naplója, és persze a Marvel-mozik, melyben szintén tökéletes párost alkottak.

Hogy legközelebb milyen forgatókönyv lesz az, ami összehozza a két színészt a vásznon, az még a jövő zenéje, mindenesetre kettejüknek nem szükséges közös munka ahhoz, hogy együtt töltsenek egy kis időt, ugyanis szoros barátság alakult ki közöttük, sok rajongó nagy bánatára, akik romantikus szálat is el tudnák közöttük képzelni.

Ami igaz az igaz, meg van közöttük a kémia, ezt bizonyítja a Variety Studio: Actors on Actors című interjúsorozata is, melyben most Chris és Scarlett volt az egymást meginterjúvoló két sztár.

“Soha ne mondd, hogy soha. Ez nem egy határozott nem, és egy magabiztos igennek sem mondanám, egyszerűen most más dolgok vannak készülőben. Szerintem Amerika Kapitány igazán trükkösen búcsúzhatott, szép munkát végeztek vele, hagyták, hogy befejezze a teljes útját” – hangzott el Evans válasza arra a kérdésre, visszatérne-e valaha a Marvel-filmekhez.

Scarlett emellett őszinte örömmel mesélt a készülő önálló Fekete Özvegy-filmről, melyet jövőre mutatnak be a mozik, és mely egy különleges visszatérés a színésznőnek, akinek karaktere az utolsó Bosszúállók-mozit egyébként nem élte túl.