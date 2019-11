Sokkolta a hír Baldwinékat - ismét elvesztette kisbabáját a sztárpár

Hilaria Baldwin megindító posztban számolt be a tragédiáról.

Bár a sztárpár korábban úgy tervezte, leáll a családbővítéssel, idén tavasszal Alec Baldwin jógaoktató felesége, Hilaria teherbe esett, azonban az egyik ultrahangos ellenőrzésen kiderült, hogy a picinek nincs szívhangja, a pár elvesztette a néhány hetes babát.

Akkor a pár az első pár hétben megosztotta a hír a rajongókkal, októberben azonban kiderült, hogy Hilaria ismét babát vár, ezúttal azonban már vártak a harmadik hónapig, amikor már azt is tudatták rajongóikkal, hogy az ötödik gyermek kislány lesz.

Semmi nem utalt rá, hogy baj lenne, így mindenkit sokkolt a hír, hogy ismét tragédia történt – írja a Just Jared.

“Nagyon szomorúak vagyunk, ma ugyanis megtudtuk, hogy a negyedik hónapban elment a babánk. Egyáltalán nem vagyunk most jól, de jól leszünk. Nagyon szerencsések vagyunk a négy egészséges gyermekünkkel, és ezt mindig is így fogjuk gondolni. A mai ultrahangra nem úgy mentem, hogy ez a hír fogad majd. Ma van az utolsó estém vele, nagyon furcsa érzés” – utal a rá váró műtétre Alec felesége, aki egy szívszaggató videót is posztolt, melyen legidősebb lányának, Carmennek mondta el, hogy kistestvére nem fog megszületni.