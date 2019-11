Mégis visszatér a Gossip Girl folytatásában az egyik főszereplő

Tíz részes spin-offot készít a HBO streaming.

Az HBO Max streaming szolgáltató a tiniket hamar megnyeri majd magának, ahogy a Just Jared is beszámolt róla, folytatást készítenek a Gossip Girl, vagy ahogyan hazánkban futott, a Pletykafészkek című igen napszerű sorozathoz.

Kristen Bell. (Fotó: MTI/EPA)

A nyolc évvel később játszódó sztori miatt eddig szinte biztos, volt, hogy a régi karakterek nem kapnak új történetszálat, így Serena van der Woodsennel (Blake Lively), vagy Blair Waldorffal (Leighton Meester) sem találkozhatunk, a The Hollywood Reporter azonban megneszelte, hogy a Pletykacica hangját kölcsönző Kristen Bell igent mondott a felkérésre, így a New York-i elit iskola legújabb pletykás generációjának életét megkeserítő titokzatos idegen, ezúttal is a színésznő hangján szólal majd meg.

“Nekünk mindig is Kristen lesz az igazi Gossip Girl” – nyilatkozta a csatorna képviselője. Az azonban továbbra sem lefutott meccs, hogy a HBO egy-egy cameo erejéig be tudja-e szervezni a korábbi színészeket.