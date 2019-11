Selena Gomez hatéves húga ellopta a show-t a Jégvarázs 2 bemutatóján

Az alkalomból a testvérek pedig össze is öltöztek.

A Los Angeles-i Dolby Theatre-ben tartott Jégvarázs 2 bemutatón összeöltözött két sztárvendég. Ez gyakran nem jelent jót, mert két híresség hiúságának nem annyira tesz jót, ha egy ruhában kell fotózkodniuk.

#SelenaGomez with her little sister Gracie #Frozen2. pic.twitter.com/NQqCj7iE2H

— Selena Media (@SelenaMedia) 2019. november 8.