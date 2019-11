Méltó versennyel szeretne búcsúzni Berki Krisztián, már nem az olimpia a lényeg

Bár még vár rá egy negyedik műtét, kész a folytatásra.

A Családmeséink pénteki adásában Rókusfalvy Lili vendége Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász volt, akit a sportpályafutásáról, sérüléséről és a jövőről is mesélt.

„Már 2017 nyara óta vannak problémáim a vállaimmal, azóta három műtéten estem át, és nem titok, hogy most jön majd a negyedik újabb műtét. Az edzőmnek volt a leginkább borzasztó ezt a két évet végig követnie, hiszen nem azt a Berki Krisztiánt látta a szeren és az edzéseken, akit előtte, és akit szeretett volna, meg nyilván akit én is, és a közönség is szeretett volna látni. Nagyon sokan várták a visszatérésemet, nagyon sokan várták azt, hogy újra versenyezzek, de mindig azt kellett mondanom, hogy én akkor fogok újra versenyezni és úgy állok ki a közönség elé, hogy ha legalább azt a 2017-es Eb-ezüstérmes Berki Krisztiánt látják, mert annak látom értelmét.”

Krisztián bevallottan azért ment bele a műtétekbe, mert hitt benne, hogy helyre tudják hozni úgy a vállát, hogy kvótát tudjon szerezni a tokiói olimpiára. Azonban ha búcsúra kerül a sor, akkor nem feltétlen csak az olimpia lehetne rá méltó.

videó

“Nagyon szeretnék egy olyan versennyel búcsúzni a közönség felé, amin még látnak tornázni és mondhatom azt, hogy lezárhatom vele a pályafutásomat.”

Ami pedig a jövőjét illeti, az egészen biztos, hogy továbbra is segíteni szeretné a magyar tornát, ha már nem tornászként, akkor egy más jellegű pozícióban, mert rájött, hogy most már az egészsége a legfontosabb.

“Már nem kell mindenáron az olimpiára kimenni és akár ott diadalmaskodni, mert az embernek igenis van egy sporton kívüli vagy utáni élete, ahol az egészség a legfontosabb. Óriási dolog az élettől, hogy még az aktív pályafutásom alatt született Lia és még láthatott és tudja is, hogy ki az apukája. Ez egy óriási érzés” – mesélt a büszke apuka lányáról, aki egyébként első lépéseit is a tornateremben tette meg.