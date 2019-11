Így néz ki Monica és Chandler 18 év házasság után - újra együtt a kedvenc tévés páros

Courteney Cox és Matthew Perry közös fotót posztolt.

A Jóbarátok című sorozat a mai napig is az egyik legtöbbet ismételt sit-com, a széria rajongói pedig még mindig rajonganak a karakterekért, így aztán nem is meglepő, hogy egy-egy közös fotó a színészekről óriási sikereket tud elérni a közösségi oldalakon.

Monica Geller és Chandler Bing pedig újra együtt! Legalábbis az őket alakító Courteney Cox és Matthew Perry a minap összefutott egy közös ebédre, melyről a rajongóikat is tájékoztatták -számolt be róla a Just Jared. Minden idők egyik kedvenc tévés házaspárja a sorozat szerint 2001-ben házasodott össze, most pedig már azt is tudjuk, hogy 18 évvel később is ugyanolyan fantasztikusan mutatnak egymás mellett. Mindig is meg volt közöttük a kémia.

Egyébként egyre furcsább, hogy a széria szereplői mostanában meglepően sok időt töltenek együtt. Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, Jennifer Aniston Instagram posztja lavinát indított, sokak szerint készülőben lehet egy folytatás, azt pedig Jen maga is elismerte az Ellen show-ban, hogy valami igenis készül.