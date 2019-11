Emma Thompson tíz évet várt, hogy valóra váljon ez az álma

A színésznő nem csak szereplője, de forgatókönyvírója is a Múlt karácsony című filmnek.

Az idei év ünnepi romantikus vígjátéka a Múlt karácsony, amely George Michael és a Wham! Last Christmas című dalától kölcsönzi a címét. Az egyik forgatókönyvíró a kétszeres Oscar-díjas Emma Thompson, aki szerepel is a filmben.

Emma Thompsont legközelebb a Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül című filmben láthatjuk (Fotó: Getty Images/Stuart C. Wilson)

A színésznőnek több jó oka is volt arra, hogy belevágjon a projektbe, amelyet tíz éven át készítettek elő. „George Michael Last Christmas című dala nem a legnagyobb kedvencem a Wham!-től, de előkelő helyet foglal el a toplistámon, George-töl jobban szeretem a Heal the Pain (Gyógyítsd a fájdalmat) című számot, ami arról szól, hogy ha magadat nem tudod szeretni, akkor mást sem. Ez a filmünk egyik fontos üzenete, a hősnőnek ezzel a problémával kell megküzdenie. George áldását adta a Múlt karácsonyra, és nagyon sajnáljuk, hogy a film elkészültét már nem érhette meg” – mesélte Thompson az Entertainment magazinnak.

A színésznőt egy híres irodalmi klasszikus is inspirálta a forgatókönyv megírásakor. „Charles Dickens Karácsonyi ének című regénye beépült az irodalmi DNS-embe, időről időre előveszem. Nagy hatással volt az új forgatókönyvemre: arról szól, hogy valaki a karácsonyi ünnepek alatt átértékeli az életét és a világhoz való viszonyát, és pont ez történik a mi hősnőnkkel is.”

A karácsonyi díszbe öltözött London is fontos szereplője a Múlt karácsonynak, nem véletlenül. „London sok jól ismert helyszíne felbukkan a filmben, de meg akartam mutatni azokat a rejtett gyöngyszemeket is, amelyek a legnagyobb kedvenceim – mondja Thomson. – A férfi főhős körbevezeti a lányt a városban, és biztatja, hogy vegye észre azokat a gyönyörű részleteket, amelyeknek korábban nem szentelt figyelmet.”