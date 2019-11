Kristen Stewart vallomása bizonyára sokat jelent Robert Pattinsonnak

Hosszú évek után a színésznő tiszta vizet öntött a pohárba.

Élénken emlékezhetünk Kristen Stewart és a rendező Rupert Sanders ominózus lebukására – titkos viszonyukra egy bulvárlap derített fényt megjelentetve egy, a csókolózó párról készült fotósorozatot. A botrány természetesen nem maradt el: a félrelépést egy család és egy majdnem beért jegyesség bánta.

Kristen Stewart és Rupert Sanders (Fotó: Getty Images)

Kristen akkor éppen Robert Pattinsonnal élt, Sanders pedig családjával, feleségével a gyönyörű modell Liberty Rosszal és két gyermekükkel. A bomba robbant: Pattinson kipenderítette az életéből a megbocsátásért könyörgő Kristent, Liberty pedig a férjét tette utcára. Hat ember életét tette tönkre egy felelőtlen viszony.

Kristen most a Howard Stern Show-ban tiszta vizet öntött a pohárba, ugyanis a rajongók a mai napig nem bocsátottak meg neki a félrelépését, ami mellesleg csókot takar, és nem többet.

“Soha nem feküdtem le vele, ettől nyíltabb már nem leszek. Nem ezzel kezdtem a legelején, de hát ki is hitt volna nekem? Csókolózol egy pasival, és úgy tűntök, mint akik az ágyukat is megosztják, pedig nem!” – idézte a Just Jared a színésznőt, akinek bevallottam az volt élete legrosszabb időszaka, és valóban sok hibát elkövetett.