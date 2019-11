Jennifer Garner ébredés után, smink nélkül is bátran vállalja külsejét

Festék nélkül talán még bájosabb.

Jennifer Garner rendszeresen szórakoztatja a szomszédait, akik már bizonyára megszokták, hogy a mindig elfoglalt színésznő reggelente olykor pizsamában, vagy éppen csak egy szál köntösben és otthoni papucsban rohan gyerkőcei után a ház elé, hogy feltegye őket az iskolai buszra.

A Just Jared is beszámolt róla, hogy ez történt a minap is, amikor valóban lenge összeállításban, láthatóan frissen a zuhany alól jövet integetett Violetnek, Seraphinának és Samuelnek a színésznő. A szituáció egyébként Jent magát kifejezetten szórakoztatja, így rajongóival is megosztotta, milyen hektikus egy reggele.

“A lányom éppen csak elérte a buszt, de legalább az anyukája maradt a klasszikusnál” – olvasható Istagram posztjának képaláírásában. A 47 éves színésznő egyébként bátran vállalja közösségi oldalán, milyen az, amikor nem talpig sminkben, hollywoodi szupersztárként pózol, hanem amikor ő is egy, a dolgos, mindig elfoglalt anyukák közül.