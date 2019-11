Hollywood életre kelti James Deant

James Dean családja beleegyezett, hogy a néhai színész CGI-technológiával létrehozott karaktere szerepeljen egy készülő amerikai filmben, amely a vietnami háborúról fog szólni – számolt be róla a deadline.com filmes hírportál.

A Finding Jack című film produkciós előkészületei már novemberben elkezdődnek. A 24 évesen, 65 éve elhunyt színész szerepeltetésének jogait a Magic City Films szerezte meg. A portál szerint a CGI-klón szereplésének bejelentése jókora vihart okozott a Twitteren, a hírt kommentálók zömmel elítélően nyilatkoztak.

“Biztos vagyok benne, hogy Deant is kirázná a hideg. Ez őrültség. Talán szerezzünk egy számítógépet, amely fest nekünk egy új Picassót. Vagy ír egy rakás új John Lennon-számot. Ez az érzéketlenség szégyenletes” – fogalmazott bejegyzésében Amerika kapitány, azaz Chris Evans.

I’m sure he’d be thrilled

This is awful.

Maybe we can get a computer to paint us a new Picasso. Or write a couple new John Lennon tunes.

The complete lack of understanding here is shameful. https://t.co/hkwXyTR4pu

— Chris Evans (@ChrisEvans) 2019. november 6.