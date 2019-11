Edward Norton nem is lehetne hálásabb Leonardo DiCapriónak

Ha Leo nem dobja vissza a Legbelső félelem szerepét, akkor talán Edwardra sem figyel fel Hollywood.

Az 50 éves amerikai színészt, Edward Bortont számtalan filmben rajongtuk már. Ő az a színész, aki sosem a küllemével, hanem a színészi játékával hívta fel magára a figyelmet, és ilyen módon utasította maga mögé rengeteg pályatársát.

Edward Norton és Lonardo DiCaprio (Fotó: Getty Images/Josiah Kamau / Contributor)

Olasz meló, Amerikai história X, Pókerarcok, vagy a leginkább itthon is ismert filmje, a Harcosok klubja. Csupa kitűnő film, csupa pazar alakítás. A szakma azonban a Richard Gere partnereként forgatott Legbelső félelem alapján figyelt fel rá, nem is ok nélkül. A tudat hasadt gyilkost alakító Norton olyan színészi erényeket csillogtatott, mellyel elhomályosította a bőven még pályája csúcsán járó Gere-t, aki amúgy a főszereplő lett volna.

Norton most a Yahoo Entertainmentnek azt nyilatkozta, hogy egy véletlen folytán kapta meg a szerepet. A véletlent nem úgy kell érteni, hogy ne rebesgették volna már róla, hogy alkalmas lehet rá, hanem pusztán azért, mert Leonardo DiCaprio visszadobta a felkérést.

„A figura nem volt eléggé kidolgozva. Ami a vásznon látható, az merőben más, mint ami előtte volt. Ráadásul Leo, aki jó barátom, visszadobta a szerepajánlatot, talán pont a kidolgozatlansága miatt, és így találtak rám. Úgy éreztem, ez a karrierem szempontjából egy visszautasíthatatlan ajánlat.” – emlékezett vissza a ’96-os filmre Edward Norton.