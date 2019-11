Önmagát adta ajándékba rajongóinak az ötvenéves Matthew McConaughey

A színész úgy döntött, mégis csak csatlakozik a közösségi médiához.

November 4-én ünnepelte ötvenedik születésnapját az Oscar-díjas Matthew McConaughey, aki pályája elején romantikus filmek főszereplőjeként lopta be magát a női szívekbe, néhány év leforgása alatt azonban bizonyította, hogy Hollywood élvonalában a helye.

A színész a különleges napon úgy döntött, hogy egy meglepetéssel készül rajongóinak, s bár korábban úgy nyilatkozott a közösségi média nem az ő világa, most mégis csatlakozott az Instagram népes táborához – számolt be róla a Just Jared.

“Tudjátok, ez az első alkalom, hogy megosztom magam és a gondolataim a világgal, és egy kicsit ideges is vagyok, mert az tudom, hogy monológgal készülök, párbeszédet ugyanis azt hiszem, nem szeretnék. Azt viszont alig várom, hogy megosszam veletek azt, aki valójában vagyok” – mondja el beköszönő videójában a sztár. Matthew posztját alig pár óra leforgása alatt több, mint egy millióan kedvelték és a számláló csak pörög tovább.

A színészt a rajongói legközelebb a 2020-ban bemutatandó Guy Ritchie moziban, az Úriemberek című gengszterfilmben láthatják – írta az MTI.