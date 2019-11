Nincs olyan merész szett, ami nem mutatna tökéletesen Jennifer Lopez idomain

Ötvenévesen is kifogástalanul áll rajta a latex.

Az „iHeartRadio” elnevezésű rendezvénysorozat speciális tematikájú eseménnyel rukkolt elő Miamiban, méghozzá latin zenei produkciókat állítottak színpadra, melynek fő attrakciója Jennifer Lopez volt -szolt be róla a Dailymail.

Jennifer Lopez (Fotó: Getty Images)

Az American Airlines Arena közönsége meglepetten tapasztalta, hogy J. Lo olyan dalokat is műsorra tűzött, melyeket nem szokott. Ilyen volt többek között az általa korábban filmvásznon is megformált Selena Quintanilla-Perez egy dala is. Jenny 1997-ben alakította a korábban elhunyt Grammy-díjas mexikói-amerikai énekesnőt.

A fellépő szettjére természetesen most sem lehetett panasz, talpig latexben sok alakbeli probléma kerülhetne előtérbe, de nem J.Lo-nál, aki bomba formában van. A szervezők pedig gondoskodtak arról is, hogy díjjal ismerjék el Jennifer Lopez egész karrierje alatti humanitárius segítségnyújtásait.