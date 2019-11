Keanu Reeves végre szerelmes, választottja azonban nagy meglepetés

A színész szívét egy művésznő rabolta el.

Keanu Reeves és Sandra Bullock lehetne Hollywood álompárja, legalábbis a rajongók szerint, akik titkon mindig is abban reménykedtek, hogy a Féktelenülben és a Ház a tónál című filmben is szerelmeseket alakító két színész egyszer a valóságban is egymásra talál.

Alexandra Grant és Keanu Reeves (Fotó: Getty Images)

Ez a mai napig nem vált valóra, és vélhetően nem is fog, mindketten boldog párkapcsolatban élnek ugyanis. Bizony, még Keanu Reeves is, az örök agglegény, aki azután, hogy egy szerencsétlen autóbaleset következtében elhunyt kedvese, Jennifer Syme, közös gyermekük pedig másfél évvel korábban halva született, nem igazán engedett közel senkit a szívéhez.

Az 55 éves Keanu már egy jó ideje titkolta, hogy ismét szerelmes, kedvesét pedig a 2019 LACMA Art + Film gálán a nyilvánosságnak is megmutatta -számolt be róla a Just Jared. A 46 éves Alexandra Grant művészként tevékenykedik, több kiállítása volt már, melyek ötvözik a festészetet, a grafikát, a szobrászatot egyéb audiovizuális elemekkel.

A pár évek óta ismeri egymást, sőt együtt dolgoztak Keanu első könyvén, mely 2011-ben jelent meg Ode to Happines címmel.