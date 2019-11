Cindy Crawford meseszép lánya sem tudja mindig, hogy ő vagy anyukája van egy-egy képen

Ismét együtt mutatkoztak – ismét zavarba ejtő a hasonlóság.

Az „Otthon érzése” elnevezésű jótékonysági gálán vette részt az 53 éves egykori modell, Cindy Crawford és lánya, a 18 éves Kaia Gerber – számolt be róla a Hollywoodlife. A Beverly Hills-i rendezvényen úgy mutatott egymás mellett a két nő, mintha testvérek lennének.

„Az első naptól kezdve, ahogy betettem a lábam a divatszakmába, mindenki azzal szembesített, mennyire hasonlítok anyura” – nyilatkozta az utolsó Vogue-számban. „És ahogyan telik az idő, magam is érzem, de nemcsak vizuális hasonlóságokat látok, hanem személyiségbelieket is. A világlátásunk, de még a hangunk is egyre inkább azonos. Komolyan mondom, néha magam is jobban meg kell nézzek egy-egy fényképet, hogy melyikünk kicsoda rajta.”

Cindy Crawford lányának édesapja az a Rande Gerber, aki korábban szintén modell volt, azóta azonban sikeres üzletember, többek között éjszakai szórakozóhelyek üzemeltetésével foglalkozik, illetve saját tequilamárkát is alapított, nem mással, mint George Clooney-val.