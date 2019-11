A Hangya és a Darázs szépsége döbbenetes átváltozáson esett át, ráadásul a rajongói szeme láttára

Az új külső egyelőre szokatlan, de azt nem állíthatjuk, hogy nem áll jól Evangeline Lillynek a merész frizura.

A Lost, a Hobbit-filmek és a Marvel A Hangya és a Darázs mozijainak főhősnője, Evangeline Lilly úgy határozott, hogy Instagramján meglépi azt, amit már egy jó ideje tervez. A hosszú barna loknikkal élő színésznő, rajongói legnagyobb meglepetésére leborotválta a haját.

Evangeline a fokozatokról is tett közzé videókat, olyan képaláírásokkal, mint az “állítsa meg valaki ezt a nőt!”, azonban a legtöbben bátorították kedvencüket, aki végül ha nem is teljesen kopaszra, de alig néhány milliméteresre vágta le tincseit. A végeredményt egyelőre mindenkinek szoknia kell, még a színésznőnek is, aki azt nem leplezte le, hogy egy szerep kedvéért, vagy önszántából döntött az új külső mellett.