Kultuszfilm volt, az új változat azonban az eredetinél is többet ad

Az ünnepekkor érkezik a mozikba a Halloween elődjének tartott Fekete karácsony.

Egy alapfilm remake-jére vállalkozott Sophia Takal rendező: az 1974-es Fekete karácsony modern, újragondolt verzióját készítette el. Az 1974-es kultuszfilmet a Halloween elődjének tartják: ez volt az első produkciók egyike, amelyben egy titokzatos gyilkos sorra kaszabolja a sikoltozva menekülő diáklányokat.

Az új Fekete karácsony azonban nem csupán a gyilkolásról szól, Takal a #metoo mozgalom üzenetét is beleszőtte a koleszos lányok réméről szóló opuszába: „A nőgyűlölet legyőzhetetlennek tűnik, ott van mindenütt, és a legváratlanabb helyeken is felüti a fejét – mondja a rendező a The New Yorkernek adott interjújában. – Filmünkben egy pillanatra sem hagyják békén a nőket. Emiatt aztán kénytelen állandóan harcolni, amíg meg nem tanulják, hogyan kell hatásosan visszavágni.”

A „gyilkolás üzenettel” filozófia egybevág a Fekete karácsony producere, Jason Blum elképzeléseivel, aki szinte véletlenül tévedt az ijesztgetős filmek világába. Ő gyártotta az Ideglelés – the Blair Witch Projectet, amely hatvanezer dollárból készített sufnituning darab volt, s végül negyedmilliárd dolláros összbevételt ért el. Blum ekkor talált rá üzleti modelljére, amennyiben kis költségvetésű műfaji filmekkel ér el több száz milliós bevételeket. A pálya egyik csúcsa a Tűnj el! volt, amely a jelentős anyagi siker mellett Oscart is hozott az alkotóknak. „Ami az ijesztgetős filmeket igazán rémisztővé teszi, az az a matéria, ami két ijesztgetés között van – mondja Blum. – Azokra a félelmekre tapintunk rá, amelyek a közönséget a hétköznapokban foglalkoztatják. Nem elég a vérontás, mondanivaló is kell.”