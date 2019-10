Jennifer Aniston beismerte: valami történik a Jóbarátok háza táján

Sejtelmes, és még semmi sem biztos, de valóban úgy tűnik, hogy a stáb készül valamire.

Jennifer Aniston nem tud úgy elmenni egy talkshow-ba, hogy ne kerüljön szóba az őt világhírűvé tevő sorozata, a Jóbarátok, most azonban úgy tűnik, nem csak a nosztalgia miatt faggatta a színésznőt Stephen Colbert a műsorában, hanem megneszelt valamit. Valamit, ami rajongók milliót vidíthatja fel.

Jen új szériáját a The Morning Show!-t promózta volna, arról azonban elterelődött a téma, amikor a műsorvezető felhozta Jen szereplését az Ellen DeGeneres Show-ban, ahol azt állította, hogy valami készülőben van. Mint arról mi is beszámoltunk, Aniston csatlakozott az Instagramhoz néhány hete, mégpedig sorozatbéli kollégáival töltött fel egy friss közös fotót, ami azonnal elindította a pletykákat. “Visszatérnek a Jóbarátok?” – szóltak a szalagcímek az interjú után, csak úgy, mint a Just Jaredé.

Colbertnek ugyan a színésznő azt állította, hogy nem tudja, mi az a valami, ami készülőben van, de annyi biztos, hogy sejtelmességét a legtöbben úgy veszik, hogy a sorozat talán mozifilmes változattal folytatódhat, melyről egyébként már évek óta megy a szóbeszéd.

Valami van a levegőben, úgy tűnik, hogy a Jóbarátok-rajongók ezúttal tényleg jól érzik…