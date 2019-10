Ha a rajongókon múlik idén a csapból is a Last Christmas folyik majd

Egyébként is nehéz kikerülni az ünnepi időszakban a Wham! klasszikusát, most azonban a slágerlisták élére szeretnék repíteni a dalt egy kampánnyal.

A világ legnépszerűbb dalainak egyik a Last Christmas, amelyet 35 éve a Wham együttes élén George Michael énekelt, mégsem sikerült felverekednie magát a brit toplista élére, rendre a második-harmadik helyen szerepelt.

A George Michael-rajongók most harmadszor is kampányba kezdtek, tekintettel arra, hogy hamarosan mozikba kerül a Múlt karácsony című romantikus vígjáték, amelyet a 2016 karácsonyán elhunyt popsztár híres dala inspirált. A rajongók az Instagramon, a Twitteren és természetesen a Facebookon is küzdenek azért, hogy a Last Christmas elnyerje végre az első helyet. A rajongók szerint a mozibemutatóhoz kapcsolódó kampány az utolsó esély arra, hogy a Last Christmas igazán méltó elismerést arathasson.

A Múlt karácsony hősnője egy fiatal lány, Kate (Emilia Clarke), aki énekesi pályára vágyott, ám tervei nem valósultak meg, így átmenetileg manójelmezben buzdítja vásárlásra az embereket a karácsonyi forgatagban. Ám megjelenik egy elképesztően kedves fiatalember, Tom (Henry Golding), aki új lendületet ad a lány vágyainak.