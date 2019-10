Hatvanhét éves nagymama lett Kína rekorder kismamája

Egy 67 éves asszony vált Kína legidősebb kismamájává, miután a kelet-kínai Santung tartományban életet adott újszülöttjének – jelentette a Guancha.cn kínai hírportál hétfőn.

Woman, 67, becomes China’s oldest new mother as baby girl is ‘given by God’, reports say https://t.co/EkVkN2ak24

— SCMP News (@SCMPNews) 2019. október 27.