Megküzdöttek a rajongók Kurt Cobain legendás kardigánjáért

A néhai Kurt Cobain legendás kardigánja, amelyet 1993-ban viselt az MTV Unplugged koncertjén, 334 ezer dollárért kelt el egy New York-i árverésen.

It smells like an attic. It's covered in stains. It cost nearly $140,000. Inside the 60-year journey of Kurt Cobain's 'Unplugged' sweater https://t.co/6FjskcOoBq pic.twitter.com/0YVZ9N3X5K

— Rolling Stone (@RollingStone) 2019. október 21.