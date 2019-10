Adele óriási átalakulása - még sosem volt ennyire karcsú

Na de mi lesz a ráépülő kozmetikai marketinggel, ha végleg lefogy?

A brit énekesnő Adele még húszéves sem volt, mikor berobbant a poppiacra. Jellegzetes hangja és teltsége olyan kombináció volt, ami földcsuszamlásszerű szemléletváltást hozott, és megdöntötte azt a dogmát, miszerint kizárólag kifogástalan alkatú énekesnők válhatnak világsztárra, és másodlagos a tehetség és a hang. Hogy Adele jobb énekesnő volt-e akkoriban Beyoncénál, Rihannánál, Jennifer Lopeznél? Naná! Rajongól milliói kezdték el maguk hibáit, átlagosságát látni a szó jó értelmében, és azonosulni tudtak az énekesnő alkatával.

Erre rájött a divatvilág és a kozmetikai ipar is, és azonnal célcsoportjaik közé vette a teltkarcsú húszas-harmincas nők sokaságát, mégpedig úgy, hogy kampányai arcává tette Adele-t.

A Dailyamail számolt be róla, hogy a napokban azonban az énekesnő megjelent Drake 33. szülinapi partiján, ahol a képek tanúsága szerint komoly fogyásnak indult testsúlya. A 31 éves Adele egy fekete, vállnélküli bársonyruhában vett részt a buliban, és nem lehet nem észrevenni a hatalmas változást. Arca eddig is szép vonásokkal rendelkezett, a kérdés most már csak az, meddig folytatja a diétát, hol lesz a határ.