Nehéz döntés: Chris Evans vagy a testvére a sármosabb?

Együtt jelentek meg egy filmbemutatón.

Ezúttal nem Chris Evans volt egy filmpremier sztárja, hanem öccse, Scott Evans, akinek új filmje, a Sell By a napokban debütált a New York-i NewFest Filmfesztiválon. Christ is gyakorta kíséri testvére filmes eseményekre, így éppen itt volt az ideje, hogy most ő támogassa Scottot.

Scott és Chris Evans (Fotó: Fetty Images)

A két testvérért ha együtt vannak valósággal megőrülnek a hölgyek, hiszen mindketten ügyeletes sármőrök, a fiatalabbik Evans is igazán jóképű.

Scott a széles vásznon eddig még nem aratott akkora sikert, mint bátyja a Marvel-mozik Amerika Kapitányaként, leginkább tévésorozatokban tűnt fel, olyanokban, mint a Grace and Frankie, a Fringe és a One Life to Live.