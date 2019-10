Will Smith a szabad ég alatt alvással küzd a hajléktalanság ellen

A decemberre időzített figyelemfelkeltő megmozduláshoz Helen Mirren is csatlakozott.

Will Smith amerikai színész és Helen Mirren brit színésznő csatlakozott a hajléktalanság elleni küzdelem jegyében világszerte december 7-re meghirdetett figyelemfelkeltő és adománygyűjtő rendezvényhez, amelynek részvevői egy éjszakát a szabad ég alatt töltenek a szolidaritás jegyében.

A deadline.com beszámolója szerint a The World’s Big Sleep Out elnevezésű rendezvény világszerte egymillió hajléktalanon akar segíteni. A kampány szervezői 50 millió dollárt (15 milliárd forintot) akarnak gyűjteni, amelynek felét a hajléktalanoknak fedelet adó jótékonysági szervezeteknek adják, másik felét a háborúk, természeti katasztrófák vagy mélyszegénység miatt világszerte 70,1 millió otthontalanná vált emberen segítő szervezetek támogatására szánják.

“Gondolkodjunk el egy pillanatig azon, hogy mit jelent a hajléktalanság. Számomra az otthon beszélgetést jelent, azt a helyet, ahol a családom együtt van, ez a legcsodálatosabb az otthonban. De világszerte több mint százmillió embernek nincs olyan lakhelye, amit otthonnak nevezhetne” – mondja Will Smith a rendezvény kampányvideóján.

Az Oscar-díjas Helen Mirren a videóban arról beszélt: szeretnék elérni, hogy világszerte legalább 50 ezren csatlakozzanak a december 7-i megmozduláshoz, és töltsenek egy éjszakát a szabad ég alatt, hogy kifejezzék szolidaritásukat a hajléktalanokkal és azokkal, akik otthonuk elhagyására kényszerültek. A brit színésznő hozzáfűzte, hogy világszerte 60 nagyvárosban tartják meg a rendezvényt, mások mellett New York, London, Los Angeles, Edinburgh, Chicago, Újdelhi, Dublin, Newcastle, Belfast, Madrid, Brisbane, Rijeka, Harkov, Manchester és Brighton is csatlakozott.

Chris Martin is csatlakozott a jó ügyhöz (Fotó Flynet Pictures)

A rendezvényt szervező Josh Littlejohn elmondta: azt szeretnék, hogy a résztvevők “azoknak a cipőjében járjanak, akik mellett általában elmennének”. A videón a Coldplay frontembere, Chris Martin is megszólal.

Az esemény honlapja szerint Will Smith a New York-i Time Square-en olvas majd esti mesét a részvevőknek, Mirren pedig a londoni Trafalgar Square-en jelenik meg. Az egyes helyszíneken akusztikus zenei előadások is lesznek.

A deadline.com által idézett statisztika szerint Los Angelesben, ahol az Elysian Parkban szervezik meg az eseményt, különösen nagy probléma a hajléktalanság, az utóbbi években 16 százalékkal nőtt a fedél nélküliek száma, becslések szerint mintegy 36 ezer embernek nincs hol laknia a városban.