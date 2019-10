Keira Knightley-t az idegösszeomlásig hajszolták a lesifotósok

Az útról is leszorították, mely után karrierjét is szüneteltette egy jó ideig.

A paparazzik nem tudják hol a határ, legalábbis sokuk túllépi azt, ráadásul nem is kevéssel. Ez történt a The Telegraph panaszkodó Keira Knghtleyvel is.

Keira Knightly. (Fotó: Rex Features)

“Negatív kontextusban felértékelődnek a sztárokról készülő képek. Ha éppen nem ütöd meg a mércét, a fotósok olyan szituációba kevernek, amitől érdekes leszel. Emlékszem, hogy Scarlett Johanssont leszorították az útról, és ez velem is megtörtént. Az mondtam nekik, hogy valamelyiküket meg fogom ölni, erre azt válaszolták, hogy ha megteszem, nekik abból csak még több pénzük lesz. Volt olyan pillanat, amikor az egésztől csak meg akartam szabadulni, mert úgy hittem, ennek nem lehet jó vége” – nyilatkozta a másfél hónapja kétgyermekes anyukává vált Keira.

A színésznő ezután szüneteltette a filmezést, majd két év után visszatért a mozivászonra, viszont nagy költségvetésű filmeket tudatosan nem vállal, mert a velük járó médiafigyelmet nem tudná kezelni.