A The Crown színésznője olyan tökéletes Diana hercegné, hogy a szemünknek is alig hiszünk

Mintha a néhai hercegné hasonmását találták volna meg.

Tavasz óta lehet tudni, hogy A korona (The Crown) című sorozat megtalálta a színésznőt, aki Diana hercegnét alakítja majd a képernyőn. A Netflix királyi drámájában, Emma Corrinra osztották Lady Diana Spencer szerepét, aki a napokban meg is kezdte a forgatást – számolt be róla a People magazin.

Royal Double Take! Emma Corrin Channels Princess Diana in Pink Polka Dots on Set of The Crown https://t.co/r4iMxpbPrz — People (@people) 2019. október 7.

A kasztingosok valóban elképesztő munkát végeztek, ugyanis a hercegné korabeli ruháinak másolataiban, valamint akkori frizurájával, Emma szakasztott Diana. Jelenleg Malagában forog a sorozat negyedik évada, a lesifotók pedig igazán meggyőzőek, mintha csak a szemünk káprázna. A színésznőt abban a rózsaszín pöttyös ruhában kapták lencsevégre, aminek eredetijében Diana 1983-ban ausztráliai utazásán hengerelt le mindenkit.

Emma Corrin Steps into Princess Diana Role While Filming The Crown — See Her Striking Resemblance! https://t.co/RJFHfRVyZc — People (@people) 2019. október 3.

Nem ezek az elsők fotók, melyeken Emma a megszólalásig hasonmása Vilmos herceg és Harry herceg néhai édesanyjának, néhány napja egy fehér ingruhában, balerina cipőben, és a Diana védjegyévé vált bubi frizurával lépett a kamerák elé, mellyel ő lett az eddig legjobban eltalált színésznő a sorozat történetében.